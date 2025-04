Trnavský kraj spustil ďalší ročník participatívneho rozpočtu pre školy

Trnava 28. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil štvrtý ročník participatívneho rozpočtu na 44 stredných školách (SŠ), ktorých je zriaďovateľom. Cieľom je zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o dianí v ich okolí. SŠ sa so svojimi projektmi môžu prihlásiť do 30. apríla. Každá škola môže od kraja získať finančnú podporu do výšky 1000 eur na víťazný projekt, ktorý by mal byť zrealizovaný do 30. októbra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Školský participatívny rozpočet dáva študentom možnosť aktívne sa zapojiť do komunitného života, rozvíjať zodpovednosť a učiť sa rozhodovať. „Študenti môžu okrem vylepšení priamo v škole prichádzať aj s nápadmi, ktoré prinesú úžitok širšiemu okoliu či miestnej komunite,“ priblížili.



Na úvodnom stretnutí, ktoré kraj zorganizoval, sa zúčastnilo 101 zástupcov SŠ v TTSK. Bol im predstavený koncept participatívneho rozpočtovania a novinky. Prináša prepojenie s krajským participatívnym rozpočtom Tvoríme kraj prostredníctvom facilitovaných workshopov a tiež s aktivitami Dobrovoľníckeho centra TTSK.



Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča doterajšia skúsenosť je dokladom, že študenti v kraji majú záujem byť súčasťou rozhodovania. „Svojimi nápadmi formujú prostredie, v ktorom trávia významnú časť svojho času. Okrem toho, mnohé zo 120 doteraz zrealizovaných projektov presahujú hranice školy a venujú sa pomoci komunite. Podporujú aj dobrovoľníctvo študentov,“ uviedol.



V minulom ročníku boli podporené rôzne projekty, vďaka ktorým študenti získali pre školy nové vybavenie, atraktívne priestory či pomôcky, ktoré im spríjemnia učenie aj voľný čas, ale aj projekty s charitatívnym rozmerom.



Jeden z projektov bol realizovaný napríklad na Gymnáziu F. V. Sasinka Skalica. „Vďaka projektu Gympel proti rakovine sa podarilo zorganizovať charitatívny festival, z ktorého výťažok vo výške 2000 eur putoval neziskovej organizácii Deťom s rakovinou,“ doplnili z kraja.



V Trnave uspel projekt spojenej školy, ktorého cieľom bolo zabezpečenie menštruačných pomôcok na dievčenských záchodoch školy, študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda si mohli zorganizovať koncoročný výlet.