Trnavský kraj spustil registráciu na 24-hodinový maratón nápadov
Podujatie sa uskutoční 22. a 23. mája v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.
Autor TASR
Trnava 21. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil registráciu na štvrtý ročník Župného hackathonu, zameraného na tému Trnavský kraj ako domov pre talent. Cieľom 24-hodinového maratónu nápadov je nájsť konkrétne riešenia, ako zatraktívniť región pre život, prácu a štúdium. Zapojiť sa môžu jednotlivci aj tímy s tromi až šiestimi členmi. Prihlásiť sa môžu do 10. mája. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Podujatie sa uskutoční 22. a 23. mája v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave. Tímy budú počas celého procesu pracovať s podporou mentorov a svoje návrhy predstavia odbornej porote. Tri najlepšie projekty si rozdelia odmeny v celkovej výške 3500 eur, pričom víťaz získa 2000 eur.
Účastníci sa zamerajú na prilákanie nových talentov prostredníctvom inovatívnej propagácie regiónu a motiváciu mladých ľudí zostať v kraji zlepšovaním kvality života, kariérnych možností či komunitného rozvoja. „Chceme, aby bol Trnavský kraj moderným a dynamickým miestom, ktoré dokáže konkurovať európskym regiónom. Veríme, že tie najlepšie riešenia prichádzajú priamo od ľudí, ktorých sa to týka,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kraj zároveň ponúka úspešným riešiteľom možnosť spolupracovať na zavedení ich nápadov do praxe. Výstupy z predchádzajúceho ročníka zameraného na dobrovoľníctvo už podľa TTSK nachádzajú uplatnenie v neziskovom sektore. Podujatie organizuje Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského kraja.
