Trnavský kraj ukončil štvrtý ročník stážového programu pre mladých
Autor TASR
Trnava 28. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) slávnostne ukončil štvrtý ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade, ktorý odštartoval 3. februára. O pozície prejavilo záujem 60 študentov, vybrali deväť stážistov. Počas roka pôsobili na rôznych organizačných útvaroch úradu. Prihlasovanie do ďalšieho ročníka programu kraj spustí v decembri. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Pôsobili v odbore komunikácie, odbore ľudských zdrojov, školstva, ako aj na cyklodoprave, prevádzke úradu, organizačnom oddelení a aj priamo v Kreatívnom centre Trnava. „Každý ďalší ročník stážového programu potvrdzuje, že mladí ľudia sú aj pre regionálnu samosprávu veľkým prínosom. Prichádzajú s energiou, nápadmi a ochotou učiť sa,“ uviedol riaditeľ Úradu TTSK Peter Markovič.
Stážisti mali pridelených mentorov, ktorí im počas celého roka poskytovali odborné vedenie, spätnú väzbu aj praktické usmernenia pri zverených úlohách. Popri svojich každodenných úlohách sa zapojili aj do podujatí TTSK, napríklad Festivalu letectva či Dňa župy. Súčasťou programu boli odborné prednášky, exkurzie aj účasť na zasadnutí Zastupiteľstva TTSK.
„Počas trainee programu som si vyskúšala rôzne činnosti na odbore komunikácie, no najviac ma bavilo byť pri vzniku vecí, ktoré neskôr vidí aj verejnosť. Táto skúsenosť mi priniesla veľa nových zručností a zároveň mi umožnila spoznať skvelých ľudí z prostredia, v ktorom som pracovala,“ uviedla Nikol Chalupková, ktorá stážuje v odbore komunikácie.
