Trnavský kraj už pozná zhotoviteľa modernizácie stredných škôl
Vo verejnej súťaži uspela vo všetkých troch častiach projektu spoločnosť Eko Building Senica.
Autor TASR
Skalica 28. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) už pozná zhotoviteľa modernizácie odbornej učebne a dielne pre autoelektroniku na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Gbeloch, chemického laboratória na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici a chemického, biologického a fyzikálneho laboratória na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Vo verejnej súťaži uspela vo všetkých troch častiach projektu spoločnosť Eko Building Senica. V prípade stavebných prác v dielňach na SOŠ v Gbeloch išlo o cenovú ponuku vo výške 37.157,88 eura s DPH. Celková predpokladaná hodnota všetkých troch častí je 91.856,16 eura s DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
Zverejnená v Centrálnom registri zmlúv je zatiaľ zmluva o dielo týkajúca sa stavebných prác v dielňach na SOŠ v Gbeloch. Cieľom je rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne. Ďalej sa v týchto vzniknutých miestnostiach uvažuje s výmenou okenných konštrukcií, celkovou maľbou stien a stropu. Súčasťou je aj výmena jestvujúcich plastových vchodových dverí za automatické posuvné a rozšírenie dverí do miestnosti. V rámci projektu budú vymenené dvere do budovy aj učební a odstránia sa prahy. Rekonštrukcia by mala trvať tri mesiace.
Predmetom rekonštrukcie chemického laboratória v Skalici bude výmena podlahy, svietidiel a obkladov, demontujú sa staré pracovné stoly a inžinierske siete, k novým pracovným stolom sa pripojí elektrina, voda a plyn. V chemickom laboratóriu budú vymenené dvere podľa rozmerov uvedených v manuáli debarierizácie, prah bude odstránený a zníži sa výška vypínačov. Cena za dielo je 42.574,79 eura s DPH.
Stavebné práce v chemickom a fyzikálnom laboratóriu v Senici budú pozostávať z demontáže starých pracovných stolov a ich pôvodných pripojení na siete v nevyhnutnom množstve - plyn, elektrina, voda a kanalizácia a následne sa zrealizuje príprava pre napojenie nových laboratórnych stolov na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu. V chemickom laboratóriu sa zrealizuje epoxidová podlaha na existujúcu dlažbu. Cena prác je vo výške 12.123,49 eura s DPH.
