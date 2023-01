Trnavský kraj v okresoch Senica a Skalica päť ciest a jeden most

Senica 4. januára (TASR) - Počas roka 2022 zrekonštruoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v okresoch Senica a Skalica päť úsekov ciest a jeden most. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Rekonštrukciou prešla cesta III. triedy medzi obcami Oreské a Smrdáky, ako aj 1,7 kilometra dlhý prieťah obcou Brodské. "Zo Senice smerom ku Kunovskej priehrade je čerstvo zrekonštruovaný úsek cesty II. triedy. Zbúrali sme starý most ponad potok Chvojnica v Dubovciach, ktorý bol nahradený úplne novým," informoval odbor komunikácie.



Ďalší vynovený úsek spája mesto Šaštín-Stráže s obcou Petrova Ves. Pokračovanie tohto úseku plánuje samosprávny kraj financovať z eurofondov v novom programovom období. V roku 2022 samosprávny kraj zrekonštruoval 11 kilometrov ciest a náklady na vykonané práce boli vo výške 3,9 milióna eur.



"Už tento rok plánujeme modernizovať napríklad úsek cesty III. triedy od Moravského Svätého Jána po hranicu s Rakúskom a nový most pribudne ponad potok Chvojnica v Popudinských Močidľanoch," doplnil samosprávny kraj.