Trnavský kraj: Veterný park môže negatívne ovplyvniť ľudí pri Hlohovci
Zámer výstavby veterného parku bol Úradu TTSK oficiálne doručený len pred pár dňami. Krajská samospráva sa aktuálne s materiálom zoznamuje a formuluje oficiálne stanovisko.
Autor TASR
Trnava 30. októbra (TASR) - Prípadný vznik veterného parku môže negatívne ovplyvniť tisíce obyvateľov okolia Hlohovca. Každý takýto zámer je preto potrebné vopred konzultovať s obyvateľmi a predstaviteľmi obcí, miest a krajov v dotknutom území. TASR to uviedol Peter Kováčik z odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v reakcii na zámer výstavby veterných elektrární predložený Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska (JESS) do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„O predmetnom zámere s nami navrhovatelia ani kompetentní vopred nehovorili. To považujeme za problém, pretože vznik veterného parku môže negatívne ovplyvniť tisíce obyvateľov okolia Hlohovca,“ priblížil Kováčik. Poukázal na to, že predseda TTSK Jozef Viskupič sa spolu s podpredsedom kraja Patrikom Voltmannom v stredu (29. 10.) zúčastnili na stretnutí, ktoré k predloženému zámeru zorganizovala spoločnosť JESS.
„Starostovia a primátori dotknutých obcí a miest jasne deklarovali nesúhlas s realizáciou zámeru vo svojich katastroch. Župan Viskupič kritizoval, že sa na stretnutí nezúčastnili členovia vlády, pod ktorých téma spadá,“ podotkol Kováčik. Ako doplnil, zámer výstavby veterného parku bol Úradu TTSK oficiálne doručený len pred pár dňami. Krajská samospráva sa aktuálne s materiálom zoznamuje a formuluje oficiálne stanovisko.
Mesto Hlohovec na svojom webe informovalo, že v utorok 4. novembra by sa malo uskutočniť spoločné stretnutie primátorov a starostov dotknutých samospráv s cieľom prípravy spoločného nesúhlasného stanoviska.
Na západnom Slovensku počíta predložený zámer s výstavbou maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí nachádzajúcich sa v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. Obdobný zámer bol predložený aj pre oblasť okresu Michalovce.
