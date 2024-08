Trnavský kraj: Viaceré stredné školy prešli počas leta modernizáciou

Trnava 28. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so strednými školami, ktoré zriaďuje, pokračoval počas uplynulého obdobia v skvalitňovaní podmienok pre vzdelávanie študentov. Počas letných prázdnin sa uskutočnili viaceré stavebné práce, rekonštrukcie učební či výstavba športových areálov. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Tento čas sme využili napríklad na Spojenej škole Jána Bottu v Trnave, kde rekonštruujeme vestibul. Moderné odborné učebne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme zabezpečili aj pre študentov úplne nového a žiadaného odboru Ochrana osôb a majetku. Jeho zavedením reagujeme na dopyt trhu práce," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Do odborných učební investoval kraj zo svojho rozpočtu takmer 94.000 eur. Okrem toho bolo vybudované aj nové workoutové ihrisko za 50.000 eur. Na tejto strednej škole sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka za prítomnosti zástupcov TTSK.



Rekonštrukciou prešla aj vzduchotechnika na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Viskupič priblížil, že ďalšie stavebné práce počas leta sa realizovali i na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch, kde zrekonštruovali strechu nad budovou školy a dielňami. Celková investícia tu dosiahla viac ako 112.000 eur.



V areáli SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici stavajú modernú telocvičňu. Na streche objektu nedávno nainštalovali fotovoltickú elektráreň. "Telocvičňa by mala byť dokončená v predstihu, a to do konca tohto roka. Celková cena diela bude približne 1,9 milióna eur, pričom kraj získal príspevok vo výške 930.000 eur z európskych zdrojov," priblížili z TTSK.



Krajská samospráva bude počas najbližšieho školského roka prezentovať stredné školy v rámci podujatia Kam na strednú v Trnavskej župe. Séria podujatí sa začne v októbri v Trnave. Pokračovať bude v Senici a Dunajskej Strede.