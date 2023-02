Trnavský kraj vnímajú vyjadrenie R. Káčera ako nezodpovedné

Trnava/Brusel 9. februára (TASR) - Ako veľmi nezodpovedné vnímajú predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič a jeho zástupca József Berényi (podpredseda SMK) vyjadrenia dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Uviedli to vo štvrtok vo svojom spoločnom stanovisku, keď sa obaja aktívne zúčastňujú na prebiehajúcom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli.



"Máme za to, že úlohou ministra zahraničných vecí je konflikty riešiť, nie ich vytvárať," uviedli predstavitelia TTSK. Odmietajú vyťahovanie maďarskej karty.



Trnavský kraj priamo susedí s Maďarskom a v dvoch jeho južných okresoch sa obyvatelia hlásia k maďarskej národnosti. Z toho v okrese Dunajská Streda 68,65 percenta a v okrese Galanta 31,1 percenta.



Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska.



Jeho výroky kritizovali líder OĽANO Igor Matovič a poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO). Označili to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie. Káčera vyzvali ospravedlniť sa.



Dočasne poverený minister zahraničných vecí Káčer vyhlásil, že sa nebude nikomu ospravedlňovať za to, že chráni záujmy svojej krajiny. Svoje slová k možnému nároku Maďarska na slovenské územie myslel ako kritiku konkrétnej politiky. Nejde podľa neho o konflikt národov. Zdôraznil, že nekritizuje Maďarov.