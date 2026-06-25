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Trnavský kraj vstúpi do združenia Samosprávna odpadová spoločnosť
Súčasťou združenia je aktuálne 52 obcí a miest. Zastrešuje vyše 90.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vstúpi do záujmového združenia právnických osôb s názvom Samosprávna odpadová spoločnosť. Vo štvrtok o tom rozhodlo trnavské krajské zastupiteľstvo. Cieľom združenia je umožniť spoločné a hospodárnejšie zabezpečovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
„V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na triedenie odpadov, s rastúcimi nákladmi na ich zhodnocovanie a zneškodňovanie, ako aj so sprísňovaním legislatívnych povinností je potrebná efektívnejšia spolupráca viacerých samospráv,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Súčasťou združenia je aktuálne 52 obcí a miest. Zastrešuje vyše 90.000 obyvateľov. Obce a mestá najmä z regiónu Trnavy, Hlohovca, Piešťan a Galanty sa rozhodli založiť túto spoločnosť ako subjekt vo vlastníctve samospráv, ktorý umožní efektívnejšie, hospodárnejšie a transparentnejšie riešenie odpadového hospodárstva v regióne.
Účelom činnosti združenia je zaoberanie sa komplexnou správou odpadov vrátane zberu, dotriedenia a likvidácie zmesového odpadu, triedeného zberu a obchodovania s komoditami, prevádzky zberových dvorov a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Krajská samospráva dopĺňa, že od roku 2027 má byť na území SR zavedená mechanicko-biologická úprava odpadov pred skládkovaním ako ďalší stupeň separovania komunálnych odpadov. „Uvedená požiadavka výrazne zvýši náklady na uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.
Zastupiteľstvo TTSK zároveň deklarovalo pripravenosť zapojiť sa do podobných iniciatív miestnych samospráv, ktoré môžu vzniknúť v rámci kraja.
„V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na triedenie odpadov, s rastúcimi nákladmi na ich zhodnocovanie a zneškodňovanie, ako aj so sprísňovaním legislatívnych povinností je potrebná efektívnejšia spolupráca viacerých samospráv,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Súčasťou združenia je aktuálne 52 obcí a miest. Zastrešuje vyše 90.000 obyvateľov. Obce a mestá najmä z regiónu Trnavy, Hlohovca, Piešťan a Galanty sa rozhodli založiť túto spoločnosť ako subjekt vo vlastníctve samospráv, ktorý umožní efektívnejšie, hospodárnejšie a transparentnejšie riešenie odpadového hospodárstva v regióne.
Účelom činnosti združenia je zaoberanie sa komplexnou správou odpadov vrátane zberu, dotriedenia a likvidácie zmesového odpadu, triedeného zberu a obchodovania s komoditami, prevádzky zberových dvorov a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Krajská samospráva dopĺňa, že od roku 2027 má byť na území SR zavedená mechanicko-biologická úprava odpadov pred skládkovaním ako ďalší stupeň separovania komunálnych odpadov. „Uvedená požiadavka výrazne zvýši náklady na uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.
Zastupiteľstvo TTSK zároveň deklarovalo pripravenosť zapojiť sa do podobných iniciatív miestnych samospráv, ktoré môžu vzniknúť v rámci kraja.