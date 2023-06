Trnavský kraj vybral poskytovateľa autobusovej dopravy na 10 rokov

Trnava 1. júna (TASR) - Spoločnosť Arriva Trnava, a. s. bude nasledujúcich desať rokov zabezpečovať od januára 2024 prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany a Senica. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) s týmto výsledkom ukončil verejné obstarávanie (VO) na poskytovateľa. Informoval o tom jeho odbor komunikácie.



VO vyhlásil TTSK v októbri 2022, v záujme o komfort cestujúcich v ňom okrem štandardného rámca vyžadoval aj klimatizované autobusy s WiFi pripojením, bezpečnostný kamerový systém a ďalšie doplnky. "Víťazný uchádzač splnil aj podmienky spojené so zavedením zonácie kraja a predplatných cestovných lístkov, ktoré v prímestskej autobusovej doprave v rámci TTSK fungujú od januára 2023. Dlhodobým cieľom kraja je prilákať ľudí do prímestských autobusov, ktoré sú ekonomickejšou a ekologickejšou alternatívou k osobným autám," uvádza TTSK.



Zámerom TTSK je prepojenie v rámci integrovanej autobusovej dopravy so susedným Bratislavským krajom. Zavedením zonácie, ako aj predplatných cestovných lístkov, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2023, je TTSK na integráciu pripravený. Integrácia autobusovej dopravy medzi krajmi by znamenala ďalšiu výhodu pre cestujúcich, ktorí dochádzajú napríklad za prácou alebo štúdiom.