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Trnavský kraj vybuduje novú cyklotrasu
Celková podpora projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3,19 milióna eur, pričom na aktivity TTSK je vyčlenených približne 1,47 milióna eur.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vybuduje v rámci projektu Danube Bike novú cyklotrasu medzi Veľkými Úľanmi a Čiernou Vodou v okrese Galanta. Úsek dlhý približne 5,2 kilometra bude súčasťou širšieho prepojenia obcí a turistických lokalít v okolí Malého Dunaja. Informovala o tom krajská samospráva.
„Nová cyklotrasa zvýši bezpečnosť cyklistov, zlepší prepojenie obcí a priblíži ľuďom prírodné krásy okolia Malého Dunaja. Chceme, aby obyvatelia mali viac možností na aktívny oddych a aby k nám mali dôvod prichádzať aj návštevníci,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Nová obojsmerná cyklotrasa bude mať šírku tri metre a asfaltový povrch. Súčasťou výstavby bude aj dopravné značenie a automatický sčítač cyklistov, ktorý umožní sledovať využívanie trasy. Dokončenie aktivít je naplánované do septembra 2028.
TTSK projekt Danube Bike realizuje ako vedúci partner v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), župou Győr-Moson-Sopron a združením Szigetköz Natúrpark. Partneri spoločne vytvárajú prepojenú cezhraničnú sieť cyklistickej infraštruktúry a služieb.
BSK zabezpečí výstavbu cyklolávky pre cyklistov a chodcov cez Malý Dunaj medzi Malinovom a Zálesím. Samospráva župy Győr-Moson-Sopron vybuduje päť štrkových parkovísk, ktoré budú slúžiť ako záchytné parkoviská a nástupné body na cyklistické trasy v regióne Szigetköz, zatiaľ čo združenie Szigetköz Natúrpark vyznačí nové cyklistické trasy a vybuduje moderné cyklistické odpočívadlá.
Celková podpora projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3,19 milióna eur, pričom na aktivity TTSK je vyčlenených približne 1,47 milióna eur.
„Nová cyklotrasa zvýši bezpečnosť cyklistov, zlepší prepojenie obcí a priblíži ľuďom prírodné krásy okolia Malého Dunaja. Chceme, aby obyvatelia mali viac možností na aktívny oddych a aby k nám mali dôvod prichádzať aj návštevníci,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Nová obojsmerná cyklotrasa bude mať šírku tri metre a asfaltový povrch. Súčasťou výstavby bude aj dopravné značenie a automatický sčítač cyklistov, ktorý umožní sledovať využívanie trasy. Dokončenie aktivít je naplánované do septembra 2028.
TTSK projekt Danube Bike realizuje ako vedúci partner v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), župou Győr-Moson-Sopron a združením Szigetköz Natúrpark. Partneri spoločne vytvárajú prepojenú cezhraničnú sieť cyklistickej infraštruktúry a služieb.
BSK zabezpečí výstavbu cyklolávky pre cyklistov a chodcov cez Malý Dunaj medzi Malinovom a Zálesím. Samospráva župy Győr-Moson-Sopron vybuduje päť štrkových parkovísk, ktoré budú slúžiť ako záchytné parkoviská a nástupné body na cyklistické trasy v regióne Szigetköz, zatiaľ čo združenie Szigetköz Natúrpark vyznačí nové cyklistické trasy a vybuduje moderné cyklistické odpočívadlá.
Celková podpora projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3,19 milióna eur, pričom na aktivity TTSK je vyčlenených približne 1,47 milióna eur.