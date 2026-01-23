< sekcia Regióny
Trnavský kraj vyhlásil ďalšie kolo súťaže na podnájom priestorov v KCT
Autor TASR
Trnava 23. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil štvrté kolo obchodnej verejnej súťaže na podnájom priestorov v Kreatívnom centre Trnava (KCT). Záujemcovia sa môžu uchádzať o priestor pre reštauráciu alebo kaviareň so vstupom z pešej zóny na Hlavnej ulici 17. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Hlavným kritériom pri posudzovaní súťažných návrhov bude účel podnájmu a jeho súlad s celkovým konceptom Kreatívneho centra Trnava. Druhým kritériom je cena. Minimálna výška mesačného nájomného je stanovená na 1000 eur, pričom mesačné zálohové platby za služby a energie predstavujú približne 1200 eur.
Súťažné návrhy je možné predložiť do 20. februára do 12.00 h. Hodnotiť ich bude komisia zložená zo zástupcov TTSK, mesta Trnava, ako aj odborníkov z oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu a gastronómie. S úspešným uchádzačom kraj uzavrie zmluvu o podnájme na sedem rokov s možnosťou predĺženia do konca roka 2034.
Najväčší ponúkaný priestor je známy ako bývalé kníhkupectvo, má výmeru približne 260 štvorcových metrov a je situovaný v historickej meštianskej budove. „Do priestoru s veľkorysou výmerou hľadáme zaujímavý koncept, ktorý by prepájal gastronómiu s kultúrno-kreatívnym priemyslom,“ uviedla riaditeľka KCT Zuzana Bezáková. Architekt projektu si na tomto mieste pôvodne predstavoval kaviareň v secesnom duchu s atmosférou viedenských kaviarní.
