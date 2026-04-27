Trnavský kraj vyhlásil obstarávanie na rekonštrukciu cesty v Zavare

.
Trnava 27. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu úseku cesty tretej triedy číslo 1279 v obci Zavar. Ide o prvú etapu obnovy v dĺžke približne 623 metrov, ktorá povedie od cyklomosta ponad diaľnicu D1 smerom do centra obce. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 297.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 25. mája. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania po dokončení stavby. Cieľom investície je zlepšenie technického stavu komunikácie a zvýšenie bezpečnosti dopravy v danom úseku.

Na prvú etapu má nadviazať druhá, ktorá bude zahŕňať rekonštrukciu povrchu mosta pred obcou Zavar v smere od Trnavy. Súčasťou širších dopravných investícií v lokalite je aj nový cyklomost v správe TTSK, ktorý má prispieť k rozvoju udržateľnej mobility a bezpečnému prepojeniu územia pre cyklistov a peších.
.

