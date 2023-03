Trnavský kraj vyhlásil súťaž na výstavbu budovy knižnice v Galante

Galanta 13. marca (TASR) - Architektonicko-urbanistickú súťaž na výstavbu novej budovy spustil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) s Galantskou knižnicou. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Budova bude postavená v bývalom areáli strednej školy, susediacom s parkom Neogotického kaštieľa v Galante. Cieľom je vybudovať nový areál v súlade s aktuálnymi trendmi v prevádzke a architektúre knižníc, a vytvoriť priestor na stretnutia miestnych komunít, vzdelávacie a kultúrne podujatia.



"V priebehu minulého roka sme vyhlásili zámer rozšíriť knižnicu do nových a moderných priestorov. Vďaka tomu budeme môcť poskytovať kvalitnejšie knižničné služby a organizovať vzdelávacie podujatia pre všetky generácie čitateľov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Knižnica aktuálne sídli v limitujúcich priestoroch, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám a trendom. Návrh novej a modernej budovy knižnice vzíde z verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže. Nový projekt počíta s využitím bezprostredného okolia samotnej budovy na exteriérové podujatia, ako literárne večery či workshopy, prípadne s novými trasami či novým vstupom do parku pri knižnici.



"Cieľom je vytvoriť zázemie pre knihy a čitateľov. Verím, že zo súťaže vzíde atraktívny návrh, ktorého reálna podoba bude slúžiť aj k stretnutiam miestnych komunít a na vzdelávacie a kultúrne podujatia," doplnila riaditeľka knižnice Lívia Koleková.



Porota bude pri rozhodovaní vychádzať len z výkresov a fyzického modelu a bude sa môcť lepšie sústrediť na odbornú stránku. Súťažiaci tak nebudú predkladať vizualizácie.



Architektonicko-urbanistickú súťaž zastreší architektonické štúdio 2021, ktoré nastavilo podmienky po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku. Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie. Návrhy je možné odovzdať do 13. júna a výsledky budú známe v júli.