Trnavský kraj vyhlásil tender na revitalizáciu parku v Rakoviciach

Trnava 6. októbra (TASR) - Trnavský samosprávy kraj (TTSK) vyhlásil tender na revitalizáciu parku pri kaštieli v Rakoviciach v okrese Piešťany. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 312.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom tejto zákazky je revitalizácia parku Rakovice, ktorý sa nachádza pri kaštieli v areáli Spojenej odbornej školy v Rakoviciach, v rámci ktorej budú zrealizované infiltračné povrchy, výsadba zelene, závlahový systém a osvetlenie," uvádza sa v súťažných podkladoch.



Lehota na predkladanie ponúk je do 17. októbra do 10.00 h. Kritériom na ich vyhodnotenie bude cena. Revitalizácia parku bude financovaná z eurofondov a vlastných zdrojov obstarávateľa.