Trnavský kraj vypísal výzvu na projekty podporujúce región a turizmus

Trnava 21. marca (TASR) – O dotácie na projekty podporujúce regionálny rozvoj a turizmus v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) môžu uchádzači žiadať do 24. marca. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Samosprávny kraj rozdelí medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, sumu pol milióna eur. "Jednou z priorít je rozvoj cestovného ruchu, turizmu a zvyšovania atraktivity kraja. Po skúsenostiach z minulých rokov som presvedčený, že podporené projekty majú zmysel. Zvyšujú kvalitu života a podporia podnikanie aj zamestnanosť," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Cieľom je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity územia a zatraktívnenie regiónov pre domácich a zahraničných návštevníkov. Môže ísť napríklad o iniciatívy spojené s rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, rozvojom a budovaním infraštruktúry cestovného ruchu, alebo aj o vývoj a realizáciu aplikácií na zlepšenia kvality života. Žiadosti môžu záujemcovia podávať elektronicky prostredníctvom webovej stránky.



Úspešní žiadatelia získajú dotáciu vo výške od 3000 do 50.000 eur. "V kontexte náročnej hospodárskej situácie sa samospráva rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom ide o pokles z desiatich na päť percent z celkovej výšky poskytnutej dotácie. Celková alokácia je regionálne rozdelená po okresoch, a to na základe počtu ich obyvateľov," doplnil vedúci organizačného oddelenia Ján Raclavský.