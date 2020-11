Trnavský kraj vyplatí personálu v domovoch odmeny za vyše milión eur

Trnava 26. novembra (TASR) – Sumu 1,072 milióna eur vyčlenil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na mimoriadne odmeny pre zdravotnícky a ošetrovateľský personál vo svojich domovoch sociálnych služieb (DSS). Chce takouto formou podľa vyjadrenia predsedu Jozefa Viskupiča poďakovať ľuďom v prvej línii za pracovné nasadenie, ktoré vynakladajú pri starostlivosti o klientov. Peniaze dostane 1035 zamestnancov v celkových 21 DSS v decembrovom výplatnom termíne spolu s odmenami, ktoré pre nich poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prácu počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu.



"Rozdelenie prostriedkov je plne v kompetencii riaditeľov zariadení," uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková. Viskupič informoval, že DSS v Trnavskom kraji majú za sebou už niekoľko kôl testovaní klientov i zamestnancov. Sedem DSS sa dostalo pre zvýšený výskyt ochorenia do karantény, v súčasnosti sú to zariadenia v Lehniciach, Holíči, Senici a Moravskom sv. Jáne. S klientmi zostávajú podľa individuálnej situácie v karanténe aj zamestnanci na rôzne dlhé obdobie, v jednom prípade to bolo aj viac ako tri týždne.



Flamíková doplnila, že TTSK poskytuje zamestnancom okrem finančnej aj psychologickú podporu cez Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie, ktorý realizuje ako prvá krajská samospráva v SR. Pracujú najmä so syndrómom vyhorenia. "Už druhý rok takto pomáhame zvládať napäté situácie, vzťahy, ktoré prináša práca v DSS. Tento projekt nateraz preniesli do online priestoru," informovala. Hlavne v zariadeniach v karanténe tak môžu byť zamestnanci priamo napojení na odborníkov, aby dokázali zvládať sťažené podmienky.