Trnavský kraj vyriešil tridsaťročný problém s cestou nikoho

Trnava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaradilo k 15. decembru cestu do Horných Orešian – miestnej časti Majdánske do cestnej siete. Na žiadosť Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dostala táto takmer 1700 metrov dlhá komunikácia, ktorá vyše 30 rokov nemala vlastníka ani správcu, označenie III/1305.



"Problém s 'cestou nikoho' sa nepodarilo vyriešiť v uplynulých desaťročiach. Kompetentné orgány si ho medzi sebou posúvali ako horúci zemiak. V priebehu troch rokov sa nám podarilo zaradiť ju do cestnej siete a blížime sa k jej prebraniu do nášho majetku a správy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Zaradenie komunikácie do cestnej siete, o ktoré TTSK požiadal v júli 2020, je kľúčovým predpokladom na umožnenie zabezpečenia jej riadnej správy, údržby a aj rekonštrukcie. "Cieľ sa nám podarilo naplniť. Aby sme mohli túto komunikáciu prevziať do správy, bolo potrebné majetkovo vyrovnať pozemky ležiace pod ňou, tiež zosúladiť šesť verejných subjektov a niekoľkých súkromných vlastníkov. Tento proces aktuálne finalizujeme. Súčasne požiadame Lesy SR a Slovenský vodohospodársky podnik o delimitáciu časti pozemkov, teda ich bezodplatný prevod," doplnil Viskupič.



Na tohtoročnom marcovom zasadnutí zastupiteľstva poslanci TTSK schválili prvé prevody pozemkov pod komunikáciou do vlastníctva kraja. O ďalšom rozhodli na svojom zasadnutí 9. decembra. Cesta je veľmi dôležitá pre obyvateľov miestnej časti Majdánske, zabezpečuje ich dopravné spojenie s obcou Horné Orešany a okolím. Využívaná je aj ako cyklotrasa.