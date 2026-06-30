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Trnavský kraj vyzýva na zachovanie vlakov medzi Kútmi a Skalicou
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok informovala, že na trati Kúty - Skalica nahradia od 1. do 5. júla osobné vlaky autobusy.
Autor TASR
Skalica/Kúty 30. júna (TASR) - Vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyzýva na zachovanie vlakovej dopravy medzi Kútmi a Skalicou. Predseda TTSK Jozef Viskupič upozorňuje, že nedostatok rušňovodičov nemožno riešiť obmedzovaním dostupnosti verejnej dopravy v regiónoch.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok (29. 6.) informovala, že na trati Kúty - Skalica nahradia od 1. do 5. júla osobné vlaky autobusy. „Predpokladá sa však, že obmedzenia na trati môžu pokračovať aj po tomto termíne. O všetkom bude dopravca informovať. Dôvodom obmedzenia spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov,“ uviedol národný vlakový dopravca.
Záhorie si podľa Viskupiča zaslúži lepšie riešenia, nie rušenie vlakových spojení. „Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. To je realita. Riešením však nemôže byť rušenie vlakov, ktoré ľudia denne využívajú na cestu do práce, do školy či za službami,“ zdôraznil. V tejto súvislosti absolvoval v pondelok stretnutie s primátormi a starostami dotknutých miest a obcí na Záhorí.
Krajská samospráva bude od ZSSK a rezortu dopravy žiadať vysvetlenie doterajších krokov a kvalitné nastavenie harmonogramu náhradnej autobusovej dopravy. Očakáva tiež predstavenie konkrétneho riešenia situácie na letné mesiace a predovšetkým po 1. septembri 2026. Zároveň TTSK deklaruje pripravenosť reagovať a v prípade potreby posilniť regionálnu autobusovú dopravu.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok (29. 6.) informovala, že na trati Kúty - Skalica nahradia od 1. do 5. júla osobné vlaky autobusy. „Predpokladá sa však, že obmedzenia na trati môžu pokračovať aj po tomto termíne. O všetkom bude dopravca informovať. Dôvodom obmedzenia spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov,“ uviedol národný vlakový dopravca.
Záhorie si podľa Viskupiča zaslúži lepšie riešenia, nie rušenie vlakových spojení. „Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. To je realita. Riešením však nemôže byť rušenie vlakov, ktoré ľudia denne využívajú na cestu do práce, do školy či za službami,“ zdôraznil. V tejto súvislosti absolvoval v pondelok stretnutie s primátormi a starostami dotknutých miest a obcí na Záhorí.
Krajská samospráva bude od ZSSK a rezortu dopravy žiadať vysvetlenie doterajších krokov a kvalitné nastavenie harmonogramu náhradnej autobusovej dopravy. Očakáva tiež predstavenie konkrétneho riešenia situácie na letné mesiace a predovšetkým po 1. septembri 2026. Zároveň TTSK deklaruje pripravenosť reagovať a v prípade potreby posilniť regionálnu autobusovú dopravu.