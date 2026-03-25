Trnavský kraj vyzýva vládu a NRSR na zmenu právneho poriadku
Autor TASR
Trnava 25. marca (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyzýva vládu SR a Národnú radu (NR) SR, aby vypustili z právneho poriadku trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Krajskí poslanci to odôvodňujú neprimeraným zásahom do slobody prejavu, myslenia a práva na informácie, ktoré sú garantované Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Za schválenie vyhlásenia hlasovalo 23 krajských poslancov, proti nebol nikto, päť poslancov sa zdržalo hlasovania a dvaja z prítomných nehlasovali.
„Pojmy ako ,spochybňovanie‘ a ,mierové usporiadanie‘ sú príliš neurčité na to, aby mohli byť základom trestného stíhania. Kriminalizácia historickej polemiky vyvoláva autocenzúru, ohrozuje slobodný vedecký a spoločenský diskurz a v Trnavskom kraji, kde bok po boku žijú občania rôznych národností, prehlbuje napätie namiesto zmierenia,“ uvádzajú krajskí poslanci v stredajšom vyhlásení.
Zastupiteľstvo TTSK vyslovilo presvedčenie, že len spoločnosť založená na slobodnej výmene názorov, kritickej reflexii minulosti a vzájomnom rešpekte môže byť skutočne demokratická a odolná voči extrémnym tendenciám. Krajské zastupiteľstvo víta rozhodnutie Ústavného súdu SR preskúmať súlad predmetnej novely trestného práva s Ústavou SR ako kľúčový krok pre zachovanie princípov právneho štátu.
„Rešpektujúc územnú celistvosť SR vyjadruje presvedčenie, že dekréty prezidenta Československej republiky z roku 1945 uplatňujúce princíp kolektívnej viny sú ako súčasť slovenského práva vyhasnuté a na ich základe nie je možné v súčasnosti prijímať rozhodnutia zakladajúce nové právne vzťahy,“ doplnilo.
Skupina 51 poslancov NR SR napadla 23. decembra 2025 na Ústavnom súde SR novelu trestných kódexov, ktorú parlament schválil 11. decembra 2025. Ústavný súd prijal toto podanie na ďalšie konanie. Podstatou návrhu skupiny poslancov je okrem iného aj namietaný nesúlad skutkovej podstaty popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne so slobodou prejavu.
