Trnavský kraj začína s obnovou mosta ponad Chvojnicu

Popudinské Močidľany 26. marca (TASR) – Komplexnou rekonštrukciou prejde most ponad potok Chvojnica na ceste III. triedy v obci Popudinské Močidľany. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Vzhľadom na jeho zlý technický stav je potrebné zbúrať pôvodnú nosnú konštrukciu a nahradiť ju novou. Most bude rekonštruovaný za úplnej uzávery pre všetky motorové vozidlá i peších, a to od utorka 28. marca od 7.00 h. Samosprávny kraj do obnovy 19-metrového mosta investuje 705.000 eur, pričom modernizáciu vykoná spoločnosť OAT.



"Po modernizácii mosta v Dubovciach, ktorú sme zrealizovali v závere minulého roka, presúvame stavebné práce v smere toku Chvojnice do susednej obce. Vzhľadom na zlý technický stav zbúrame pôvodný, vyše 50-ročný most a na jeho mieste postavíme približne za štyri mesiace úplne nový a bezpečný most. Obyvateľov regiónu by som rád poprosil o trpezlivosť, keďže komplexná rekonštrukcia mosta bude prebiehať za celkovej uzávery," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na predmetnom moste sa vyskytuje viacero závažných porúch, pre ktoré je nutná komplexná rekonštrukcia. V zlom stave je mostný zvršok aj celkové odvodnenie spôsobujúce degradáciu nosnej konštrukcie. Vybudovaním nového premostenia sa zvýši bezpečnosť a zníži hluk prechádzajúcich vozidiel po moste.



Most bude rekonštruovaný za úplnej uzávery pre všetky motorové vozidlá i peších. Obchádzková trasa pre všetky vozidlá povedie cez obec Dubovce. Dopravná obsluha Popudinských Močidlian linkami prímestskej autobusovej dopravy ostáva zachovaná, avšak s upravenými časovými polohami odchodov autobusov, a to z dôvodu prejazdu cez obchádzku. Upravené cestovné poriadky liniek prechádzajúcich cez Popudinské Močidľany sú dostupné na webových sídlach dopravcov Arriva Trnava a SKAND Skalica.