Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility

Trnava 28. októbra (TASR) – Za dlhodobo zavádzané systémové a trvalé opatrenia v regióne, ktoré významne prispievajú k udržateľnej doprave, získal Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v kategórii aktívnych samosprávnych krajov Cenu Európskeho týždňa mobility (ETM). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Kampaň na národnej úrovni od roku 2014 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. "Osobne som rád, že až toľké samosprávy a organizácie si v tomto ročníku vzali myšlienku za svoju a dokázali ju pretaviť do kreatívnych, jedinečných aktivít na podporu udržateľnej mobility," uviedol rezortný minister Ján Budaj (OĽANO).



"Na rozvoji a propagácii udržateľných spôsobov dopravy v kraji pracujeme dlhodobo. Cena je pre nás povzbudenie do ďalšej práce na osvetových aj investičných aktivitách, vďaka ktorým zlepšujeme kvalitu životného prostredia a života obyvateľov," uviedla cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.



Kraj od roku 2018 zrealizoval deväť projektov na výstavbu 35 (km) cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. "Niektoré z úsekov sú už zrealizované, iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác. Z vlastného rozpočtu postaví TTSK 1,9 km dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou. Dotáciami spolufinancuje výstavbu cyklotrás popri Klátovskom ramene Malého Dunaja a medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami," informovala cyklokoordinátorka.



Za prechádzajúcich päť rokov vyznačil samosprávny kraj 616 km novopovolených cykloturistických trás a značenie obnovil na ďalších 473 km trás. Prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj zaviedol TTSK cyklobusy zo Senca cez Jelku do Šamorína, respektíve z Trnavy do Malých Karpát. Z dotačnej schémy prispela na vytvorenie požičovne elektrobicyklov pri novom Turisticko-informačnom centre (TIC) v Smrdákoch.



Hlavným cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a umožniť ich obyvateľom vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči užívaniu automobilov.