Trnavský kraj získal grantové prostriedky na novú telocvičňu

Trnava/Dunajská Streda 16. mája (TASR) – Novú telocvičňu pre Gymnázium Ladislava Dúbravu s vyučovacím jazykom slovenským v Dunajskej Strede postaví jeho zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Na dielo v hodnote 867.000 eur získal dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 520.000 eur, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič. Stavebné práce by mali byť dokončené tento rok.



Objekt telocvične bude pozostávať z dvoch častí, hracej plochy so šatňami na prízemí, na vrchnom poschodí bude technická miestnosť, strojovňa vzduchotechniky a učebňa gymnastiky. "So žiadosťou o dotáciu z fondu sme uspeli už druhýkrát. Vlani sme získali 430.000 eur na výstavbu telocvične v Gbeloch. Obe investície sú súčasťou rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry pri našich stredných školách v hodnote viac ako sedem miliónov eur. Moderné a funkčné priestory v rôznych častiach TTSK budú slúžiť študentom i verejnosti," uviedol Viskupič.



Vo výzve fondu uspeli aj ďalšie dva projekty, ktoré TTSK finančne podporí. Na rekonštrukciu plavárne v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave kraj prispeje 400.000 eurami. Na prekrytí ľadovej plochy v Dunajskej Strede sa bude podieľať sumou 200.000 eur. Podľa Viskupiča je šport odvetvím, v ktorom sa ťažko hľadajú peniaze. "Nám však záleží na rozvoji možností športového vyžitia a zdravého životného štýlu obyvateľov. To platí dvojnásobne v prípade dlhodobo nedostatkovej infraštruktúry," dodal.