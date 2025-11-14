< sekcia Regióny
Trnavský kraj zmodernizuje časti viacerých stredných škôl
Cieľom stavebných prác na SOŠ v Gbeloch je rekonštrukcia odbornej učebne a dielne pre autoelektroniku a rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne.
Autor TASR
Skalica/Senica 14. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zmodernizuje časti viacerých stredných škôl v kraji, zhotoviteľ už je známy. Pôjde o Strednú odbornú školu (SOŠ) elektrotechnickú v Gbeloch, Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici a Gymnázium L. Novomeského v Senici. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom stavebných prác na SOŠ v Gbeloch je rekonštrukcia odbornej učebne a dielne pre autoelektroniku a rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne. Ďalej sa v týchto vzniknutých miestnostiach uvažuje nad výmenou okenných konštrukcií, celkovou maľbou stien a stropu. Súčasťou je aj výmena jestvujúcich plastových vchodových dverí za automatické posuvné a rozšírenie dverí do miestnosti. V rámci projektu budú vymenené dvere do budovy aj učební a odstránia sa prahy.
Predmetom rekonštrukcie na gymnáziu v Skalici bude chemické laboratórium, kde vymenia podlahy, svietidlá a obklady, demontujú sa staré pracovné stoly a inžinierske siete, k novým pracovným stolom sa pripojí elektrina, voda a plyn. V chemickom laboratóriu budú vymenené dvere podľa rozmerov uvedených v manuáli debarierizácie, prah bude odstránený a zníži sa výška vypínačov.
Stavebné práce v chemickom a fyzikálnom laboratóriu na gymnáziu v Senici pozostávajú z demontáže starých pracovných stolov a ich pôvodných pripojení na siete v nevyhnutnom množstve - plyn, elektrina, voda a kanalizácia a následne sa zrealizuje príprava pre napojenie nových laboratórnych stolov na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu. V chemickom laboratóriu sa zrealizuje epoxidová podlaha na existujúcu dlažbu.
Zhotoviteľom všetkých troch častí projektu je spoločnosť Eko Building Senica s cenovými ponukami na rekonštrukciu SŠ Gbely v hodnote 37.157,88 eura bez DPH, na rekonštrukciu laboratória na gymnáziu v Skalici - 42.574,79 eura bez DPH a na modernizáciu laboratória na gymnáziu v Senici - 12.123,49 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
Cieľom stavebných prác na SOŠ v Gbeloch je rekonštrukcia odbornej učebne a dielne pre autoelektroniku a rozdelenie miestnosti na dve menšie dielne. Ďalej sa v týchto vzniknutých miestnostiach uvažuje nad výmenou okenných konštrukcií, celkovou maľbou stien a stropu. Súčasťou je aj výmena jestvujúcich plastových vchodových dverí za automatické posuvné a rozšírenie dverí do miestnosti. V rámci projektu budú vymenené dvere do budovy aj učební a odstránia sa prahy.
Predmetom rekonštrukcie na gymnáziu v Skalici bude chemické laboratórium, kde vymenia podlahy, svietidlá a obklady, demontujú sa staré pracovné stoly a inžinierske siete, k novým pracovným stolom sa pripojí elektrina, voda a plyn. V chemickom laboratóriu budú vymenené dvere podľa rozmerov uvedených v manuáli debarierizácie, prah bude odstránený a zníži sa výška vypínačov.
Stavebné práce v chemickom a fyzikálnom laboratóriu na gymnáziu v Senici pozostávajú z demontáže starých pracovných stolov a ich pôvodných pripojení na siete v nevyhnutnom množstve - plyn, elektrina, voda a kanalizácia a následne sa zrealizuje príprava pre napojenie nových laboratórnych stolov na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu. V chemickom laboratóriu sa zrealizuje epoxidová podlaha na existujúcu dlažbu.
Zhotoviteľom všetkých troch častí projektu je spoločnosť Eko Building Senica s cenovými ponukami na rekonštrukciu SŠ Gbely v hodnote 37.157,88 eura bez DPH, na rekonštrukciu laboratória na gymnáziu v Skalici - 42.574,79 eura bez DPH a na modernizáciu laboratória na gymnáziu v Senici - 12.123,49 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.