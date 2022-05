Trnavský kraj zmodernizuje športoviská pri Obchodnej akadémii v Senici

Senica 31. mája (TASR) – Modernizácia športového areálu pri Obchodnej akadémii v Senici sa bude týkať basketbalového ihriska, atletickej dráhy alebo priestoru na skok do diaľky. Uviedol to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Samosprávny kraj realizuje rekonštrukciu v rámci balíka výstavby a modernizácie 13 športovísk v celkovej hodnote viac ako sedem miliónov eur. "Súčasťou plánu je vybudovať kvalitné športoviská pre študentov stredných škôl i pre širokú verejnosť. Pri akadémii vybudujeme aj vonkajší workoutový priestor s posilňovacími strojmi a hrazdami. Celková cena stavebných prác je 444.000 eur. Práce sa rozbehnú na budúci týždeň, pričom do siedmich mesiacov by mali byť hotové," uviedol predseda TTSK.



V rámci pracovného výjazdu predstavitelia TTSK navštívili aj budovu DAV v Senici. Priestor bude po rekonštrukcií slúžiť na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. "Zároveň bude fungovať ako komunitné centrum pre mládež. Samosprávny kraj na jej modernizáciu prispel z Fondu na rozvoj Trnavského kraja sumou 15.000 eur," uviedol odbor komunikácie TTSK.