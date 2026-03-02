Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavský kraj zrekonštruuje bývalú budovu školy v Hlohovci

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 822.000 eur.

Autor TASR
Trnava/Hlohovec 2. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie a adaptácie časti objektu bývalej obchodnej akadémie na Tehelnej ulici v Hlohovci na zdravotnícke centrum. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Trnavská župa sa púšťa do vytvorenia zdravotníckeho centra v Hlohovci poskytujúceho kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu. Po vzore z Trnavy pod značkou Zdravá župa do tohto okresného mesta prinesie ambulancie v nedostatkových odbornostiach,“ priblížila krajská samospráva.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 822.000 eur. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31. marca. Rozhodujúcim kritériom je cena.

Zdravotnícke zariadenie Zdravá župa na Študentskej ulici v Trnave otvoril kraj pre pacientov v roku 2022. Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch bývalého školského internátu.
