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Trnavský kraj zriadil skupinu na ochranu detí pred rizikovým správaním
Vznik skupiny súvisí s novou legislatívou týkajúcou sa integrovaného systému ochrany detí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu.
Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zriadil multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorá má pomôcť včas zachytiť varovné signály rizikového správania, šikany, agresie či radikalizácie mladých ľudí. Prepája odborníkov z viacerých oblastí a má koordinovať pomoc deťom a ich rodinám. Oznámil to predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý je zároveň predsedom skupiny, na piatkovej tlačovej konferencii v Trnave.
„Chceme, aby sa mladí ľudia v našich školách cítili bezpečne a mali sa na koho obrátiť. Tejto téme sa venujeme už dlhšie, vytvorili sme školské podporné tímy a spustili sme aj bezplatnú anonymnú poradňu, ktorá je k dispozícii nepretržite. Teraz prechádzame na novú úroveň,“ ozrejmil.
Vznik skupiny súvisí s novou legislatívou týkajúcou sa integrovaného systému ochrany detí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prvé zasadnutie bolo zamerané na nastavenie praktickej spolupráce a vyhodnotenie aktuálnych hrozieb. Cieľom je podľa kraja zabrániť tomu, aby závažné prípady zostali medzi jednotlivými inštitúciami bez riešenia.
Kraj chce s integrovaným prístupom začať ešte pred účinnosťou nového zákona. „Vďaka SOS skupine budeme vedieť riešiť rizikové situácie ešte efektívnejšie a zlepšíme ochranu študentov,“ skonštatoval.
Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová uviedla, že oceňuje vznik skupiny vzhľadom na rastúcu agresivitu a radikalizáciu mladých ľudí. „Len v Trnavskom kraji od roku 2025 máme evidovaných 20 trestných činov extrémizmu,“ uviedla.
Polícia podľa jej slov zároveň od roku 2025 zaznamenala 61 prípadov agresívneho správania v školskom prostredí, z toho 41 na základných a 15 na stredných školách. Išlo o prípady od priestupkov až po nebezpečné vyhrážanie a ublíženie na zdraví. Cieľom spolupráce podľa Maškarovej nie je len objasňovanie trestných činov, ale najmä predchádzanie rizikovému správaniu.
Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia Policajného zboru SR vrátane Protiteroristickej centrály Prezídia PZ a Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, ako aj odborníci z oblasti školstva a zdravotníctva. Súčasťou skupiny sú tiež zástupcovia Centra poradenstva a prevencie Trnava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Asociácia školskej psychológie, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a občianske združenie IPčko.
„Chceme, aby sa mladí ľudia v našich školách cítili bezpečne a mali sa na koho obrátiť. Tejto téme sa venujeme už dlhšie, vytvorili sme školské podporné tímy a spustili sme aj bezplatnú anonymnú poradňu, ktorá je k dispozícii nepretržite. Teraz prechádzame na novú úroveň,“ ozrejmil.
Vznik skupiny súvisí s novou legislatívou týkajúcou sa integrovaného systému ochrany detí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prvé zasadnutie bolo zamerané na nastavenie praktickej spolupráce a vyhodnotenie aktuálnych hrozieb. Cieľom je podľa kraja zabrániť tomu, aby závažné prípady zostali medzi jednotlivými inštitúciami bez riešenia.
Kraj chce s integrovaným prístupom začať ešte pred účinnosťou nového zákona. „Vďaka SOS skupine budeme vedieť riešiť rizikové situácie ešte efektívnejšie a zlepšíme ochranu študentov,“ skonštatoval.
Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová uviedla, že oceňuje vznik skupiny vzhľadom na rastúcu agresivitu a radikalizáciu mladých ľudí. „Len v Trnavskom kraji od roku 2025 máme evidovaných 20 trestných činov extrémizmu,“ uviedla.
Polícia podľa jej slov zároveň od roku 2025 zaznamenala 61 prípadov agresívneho správania v školskom prostredí, z toho 41 na základných a 15 na stredných školách. Išlo o prípady od priestupkov až po nebezpečné vyhrážanie a ublíženie na zdraví. Cieľom spolupráce podľa Maškarovej nie je len objasňovanie trestných činov, ale najmä predchádzanie rizikovému správaniu.
Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia Policajného zboru SR vrátane Protiteroristickej centrály Prezídia PZ a Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, ako aj odborníci z oblasti školstva a zdravotníctva. Súčasťou skupiny sú tiež zástupcovia Centra poradenstva a prevencie Trnava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Asociácia školskej psychológie, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a občianske združenie IPčko.