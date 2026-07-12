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Trnavský kraj zrušil verejné obstarávanie na prestavbu bývalej školy
Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola stanovená na približne 822.000 eur.
Autor TASR
Trnava 12. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zrušil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie a adaptácie časti objektu bývalej obchodnej akadémie na Tehelnej ulici v Hlohovci na zdravotnícke centrum. Dôvodom je zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Avizované je vyhlásenie nového tendra. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu na verejné obstarávanie (ÚVO).
„V čase realizácie postupu zadávania zákazky vystala objektívna potreba prehodnotenia technického riešenia a pristúpenia k rozšíreniu pôvodného rozsahu predmetu diela. Pôvodne definovaný rozsah diela sa stal z technického a funkčného hľadiska nepostačujúci na dosiahnutie sledovaného účelu,“ uvádza sa v oznámení. Vzhľadom na to, že túto podstatnú zmenu predmetu zákazky nie je v zmysle platnej legislatívy možné implementovať do prebiehajúceho procesu obstarávania, verejný obstarávateľ pristúpil k jeho zrušeniu.
Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola stanovená na približne 822.000 eur. Ambíciou krajskej samosprávy je po vzore z Trnavy pod značkou Zdravá župa do Hlohovca priniesť ambulancie v nedostatkových odbornostiach. Zdravotnícke zariadenie Zdravá župa na Študentskej ulici v Trnave otvoril kraj pre pacientov v roku 2022. Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch bývalého školského internátu.
„V čase realizácie postupu zadávania zákazky vystala objektívna potreba prehodnotenia technického riešenia a pristúpenia k rozšíreniu pôvodného rozsahu predmetu diela. Pôvodne definovaný rozsah diela sa stal z technického a funkčného hľadiska nepostačujúci na dosiahnutie sledovaného účelu,“ uvádza sa v oznámení. Vzhľadom na to, že túto podstatnú zmenu predmetu zákazky nie je v zmysle platnej legislatívy možné implementovať do prebiehajúceho procesu obstarávania, verejný obstarávateľ pristúpil k jeho zrušeniu.
Predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola stanovená na približne 822.000 eur. Ambíciou krajskej samosprávy je po vzore z Trnavy pod značkou Zdravá župa do Hlohovca priniesť ambulancie v nedostatkových odbornostiach. Zdravotnícke zariadenie Zdravá župa na Študentskej ulici v Trnave otvoril kraj pre pacientov v roku 2022. Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch bývalého školského internátu.