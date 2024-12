Trnavský kraj zvyšuje dostupnosť zariadení sociálnych služieb

Trnava 27. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa dlhodobo venuje výstavbe, rozširovaniu a modernizácii zariadení sociálnych služieb. V roku 2024 začal so stavbou dvoch nových zariadení podporovaného bývania v Medveďove (okres Dunajská Streda), s rozširovaním kapacít Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici a dokončil aj výstavbu špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján v okrese Senica. Kraj na to vyčlenil takmer 6,3 milióna eur, pričom využil aj európske zdroje. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Pracujeme na tom, aby mali obyvatelia kraja k dispozícii kvalitné a bezpečné zázemie, kde im bude poskytnutá profesionálna sociálna starostlivosť. Vnímame aj dopyt obyvateľov po týchto zariadeniach, preto systematicky investujeme do výstavby nových a modernizácie tých aktuálnych," zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.



V rámci prechodu z veľkokapacitnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti sa v lete tohto roka začalo s výstavbou dvoch zariadení podporovaného bývania v Medveďove. "Okrem toho sme dokončili výstavbu špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján aj výstavbu piatich nových domov rodinného typu v Okoči, Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch, kde svoj druhý domov má už 60 prijímateľov," dodal.



S budovaním špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján, v nevyužívaných priestoroch bývalej školy v prírode, začal kraj v roku 2023. V súčasnosti sú ukončené stavebné práce a zabezpečuje sa interiérové vybavenie. V zrekonštruovaných priestoroch vzniknú ubytovacie a terapeutické priestory s technickým vybavením a bezbariérovým vstupom. V areáli boli taktiež spevnené chodníky a vytvorené plochy s oddychovými a športovými zónami.



Pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec kraj postavil novú budovu a ďalšiu obnovuje. "Kraj má v pláne aj vybudovanie sociálno-zdravotného zariadenia s celoročnou pobytovou formou služby. Toto špecializované zariadenie sa bude nachádzať v obci Smolinské," priblížila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková s tým, že sa začne aj s budovaním sociálno-zdravotného zariadenia v meste Piešťany.



Rozšíria sa aj domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove (okres Hlohovec). Prestavbou bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci sa vytvoria nové priestory na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou. "Župa tiež plánuje vybudovať v obci Dojč špecializované zariadenie s ambulantnou formou služby a nízkokapacitné zariadenie podporovaného bývania. V Galante zase vzniká prestavbou bývalých školských objektov špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra, ako aj zariadenie podporovaného bývania. Okrem toho tu bude tiež vybudovaný sociálny podnik," dodali z odboru komunikácie TTSK. Rovnako vznikne aj nové špecializované zariadenia pre ľudí s poruchou autistického spektra v Trnave aj v Dobrej Vode v okrese Trnava.