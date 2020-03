Trnavský mestský úrad bude pre verejnosť zatvorený

Trnava 12. marca (TASR) - Mestský úrad v Trnave bude pre verejnosť od 13. marca uzavretý. Občania môžu vybaviť svoje záležitosti telefonicky alebo emailom. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



"Mesto uvádza do praxe ďalšie preventívne opatrenie na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Mestský úrad na Trhovej ulici a radnica na Hlavnej budú pre verejnosť uzavreté vrátane klientskeho centra, podateľne, pokladnice a ohlasovne pobytov. Matrika bude otvorená každú stredu od 9.00 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h," uviedlo mesto.



Občania mesta sa podľa radnice nemusia obávať, že nevybavia svoje súrne záležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby. Zamestnanci mestského úradu naďalej pracujú v normálnom režime a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom emailov aj telefonického kontaktu. "Cieľom tohto opatrenia mestskej samosprávy je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov," uviedol primátor Peter Bročka.



Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente mesta, ktorý im bol doručený, môžu použiť ktorýkoľvek z účtov mesta s uvedením svojho variabilného symbolu.



"V Trnave do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad ochorenia COVID-19, napriek tomu však podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Rozhodne nie je dôvod na paniku, treba sa však správať zodpovedne a byť pripravení na prípadné komplikácie," doplnil primátor.