< sekcia Regióny
Trnavský park Pri kalvárii čaká obnova, zvýrazní archeologické nálezy
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta.
Autor TASR
Trnava 14. augusta (TASR) - Mesto Trnava plánuje obnovu parku Pri kalvárii. Vyhlásilo verejné obstarávanie na jej zhotoviteľa. Park má spĺňať požiadavky na oddych a aktívne trávenie voľného času. V jeho priestoroch bude vyznačený aj pôdorys zaniknutého cintorína a lazaretu. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer tri milióny eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Park sa dá zjednodušene rozdeliť na štyri celky, ktoré sú navzájom logicky poprepájané zeleňou a chodníkmi. Najväčšiu časť parku tvorí bývalý areál zaniknutého cintorína, ktorý by sa dal označiť za vnútorný park. Bude vymedzený pôdorysnou stopou cintorína, ktorá bude prezentovaná formou nízkeho múrika z tehlovo-betónového recyklátu so zemným násypom, rastlinstvom a stromami z vonkajšej strany,“ uvádza samospráva v opise predmetu zákazky.
Druhou časťou je dodnes zachovaná kalvária. „Pomedzi samotné zastavenia je navrhovaný štrkový trávnik vedúci ku Golgote so súsoším. Vymedzenie priestoru kalvárie bude umocňovať vyšší lúčny trávnik tiahnuci sa po jej obvode. Poslednou historickou vrstvou bude archeologické nálezisko lazaretu, nachádzajúce sa pri brehu Trnávky,“ doplnilo mesto. Bývalý „špitálik“ bude prezentovaný v celej pôdorysnej stope žltou pálenou tehlou na úrovni terénu a prostredníctvom oceľovej konštrukcie aj v objeme.
Posledným funkčným celkom bude pavilón nachádzajúci sa v severovýchodnej časti riešeného územia na križovatke ulice Pri kalvárii a nového pešieho ťahu, ktorý povedie smerom cez lávku ponad povodie Trnávky. „Pavilón bude v sebe integrovať drobné gastro, terasu a verejné toalety,“ dodala samospráva.
Záujemcovia o realizáciu obnovy parku môžu predkladať svoje súťažné návrhy do 9. septembra do 10.00 h. Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa bude viazať na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo preukázanie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta. V území parku sa nachádzajú dve chránené historické lipy, ktoré bude potrebné ošetriť a do budúcna náležite ochrániť voči riziku manuálneho poškodenia, a to prostredníctvom kovových ohrádok.
„Park sa dá zjednodušene rozdeliť na štyri celky, ktoré sú navzájom logicky poprepájané zeleňou a chodníkmi. Najväčšiu časť parku tvorí bývalý areál zaniknutého cintorína, ktorý by sa dal označiť za vnútorný park. Bude vymedzený pôdorysnou stopou cintorína, ktorá bude prezentovaná formou nízkeho múrika z tehlovo-betónového recyklátu so zemným násypom, rastlinstvom a stromami z vonkajšej strany,“ uvádza samospráva v opise predmetu zákazky.
Druhou časťou je dodnes zachovaná kalvária. „Pomedzi samotné zastavenia je navrhovaný štrkový trávnik vedúci ku Golgote so súsoším. Vymedzenie priestoru kalvárie bude umocňovať vyšší lúčny trávnik tiahnuci sa po jej obvode. Poslednou historickou vrstvou bude archeologické nálezisko lazaretu, nachádzajúce sa pri brehu Trnávky,“ doplnilo mesto. Bývalý „špitálik“ bude prezentovaný v celej pôdorysnej stope žltou pálenou tehlou na úrovni terénu a prostredníctvom oceľovej konštrukcie aj v objeme.
Posledným funkčným celkom bude pavilón nachádzajúci sa v severovýchodnej časti riešeného územia na križovatke ulice Pri kalvárii a nového pešieho ťahu, ktorý povedie smerom cez lávku ponad povodie Trnávky. „Pavilón bude v sebe integrovať drobné gastro, terasu a verejné toalety,“ dodala samospráva.
Záujemcovia o realizáciu obnovy parku môžu predkladať svoje súťažné návrhy do 9. septembra do 10.00 h. Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa bude viazať na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo preukázanie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta. V území parku sa nachádzajú dve chránené historické lipy, ktoré bude potrebné ošetriť a do budúcna náležite ochrániť voči riziku manuálneho poškodenia, a to prostredníctvom kovových ohrádok.