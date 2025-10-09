< sekcia Regióny
Trnavský región eviduje nárast počtu návštevníkov i prenocovaní
Autor TASR
Trnava 9. októbra (TASR) - Trnavský región eviduje za prvých sedem mesiacov tohto roka nárast počtu návštevníkov o 14,5 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024. Narástol aj počet a dĺžka prenocovaní. Celkovo sa v okrese ubytovalo takmer 38.000 ľudí. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.
„Počet prenocovaní v okrese Trnava za prvých sedem mesiacov tohto roka vzrástol o približne 10.000. V roku 2024 sme mali 70.000 prenocovaní, tento rok viac ako 80.000,“ priblížil Prostinák na základe údajov zo Štatistického úradu SR. Najviac prenocovaní si pripísali návštevníci zo Slovenska (46.672). Zo zahraničných dominovala Česká republika (7500 nocí), Nemecko (takmer 6500 nocí) a Poľsko (2000 nocí). Trnavský okres zaznamenal vyššiu návštevnosť ešte v období pred pandémiou nového koronavírusu.
Pre turistov sú najatraktívnejšie mestská veža, ale aj Bazilika sv. Mikuláša a Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Lákali ich tiež podujatia, Tradičný trnavský jarmok, juniorské majstrovstvá Európy v ultimate frisbee 2025 alebo majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov 2025. „Denné letné prehliadky mali 1500 návštevníkov, čo je viac ako desaťpercentné zvýšenie návštevnosti. V priemere to bolo 34 individuálnych návštevníkov na prehliadku, ktorí prišli do Trnavy sami, bez organizovanej skupinky,“ doplnil s tým, že trnavské turistické informačné centrum je piatym najnavštevovanejším na Slovensku.
Záujemcovia mohli počas víkendov od júna do augusta využívať bezplatnú ekologickú kyvadlovú doprava Smolenická fčela. Tento rok ju využilo 2785 cestujúcich, čo je o 40 percent viac než vlani. Návštevníkom slúžila aj Krupanská fčela. Turisti podľa Prostináka čoraz viac objavujú tiež menšie mestá v regióne - od Smoleníc cez Dolnú Krupú, Voderady až po Cífer.
Na jeseň čakajú turistov prehliadky zo série Nepoznané miesta, kde sa návštevníci dostanú napríklad do Jaslovských Bohuníc alebo na Dobrú Vodu. „Tiež sú to prehliadky Relikvie ako predmety uctievania, ktoré sme naplánovali v okolí dušičiek či prehliadky Voderád,“ dodala Viera Tranžíková z OOCR. Spomenula aj podujatia, ktoré sa viažu na medovinu v Smoleniciach a Dolnej Krupej.
