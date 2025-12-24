< sekcia Regióny
Trnavský región ponúkne cez sviatky koncerty aj svetelné zážitky
Silvester bude v trnavskom regióne patriť aj spoločnému vítaniu nového roka. V Trnave bude Silvester venovaný deťom.
Autor TASR
Trnava 24. decembra (TASR) - Trnavský región ponúkne aj v posledných dňoch roka 2025 pestrý program vo sviatočnej atmosfére. Návštevníci si môžu vychutnať koncerty, rodinné podujatia, svetelné atrakcie a napokon spoločné vítanie nového roka v obciach aj v prírode. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Na Druhý sviatok vianočný 26. decembra sa uskutoční vianočný koncert v Kostole svätých Petra a Pavla v Bohdanovciach nad Trnavou, na ktorom vystúpi trnavská speváčka Katarína Molnárová so zborom. Rodiny s deťmi sa stretnú v Boleráze, kde bude 27. decembra detský silvestrovský ohňostroj spojený s tradičnou kapustnicou. „O deň neskôr, v nedeľu 28. decembra, spríjemní sviatočné obdobie vystúpenie ľudovej hudby Krupanskí Črpáci,“ doplnila.
Silvester bude v trnavskom regióne patriť aj spoločnému vítaniu nového roka. V Trnave bude Silvester venovaný deťom. Silvestrovský ohňostroj pripravujú v Špačinciach, kde sa ľudia stretnú v parku pri kultúrnom dome. Pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny pohyb, je pripravený silvestrovský výstup na Slepý vrch.
