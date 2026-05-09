Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Regióny

Trnavský rínek prináša do výrobky od remeselníkov i malovýrobcov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na hlavnom pódiu v parku zaznievajú rôzne hudobné žánre od miestnych hudobníkov.

Autor TASR
Trnava 9. mája (TASR) - Kapitulská ulica a Námestie sv. Mikuláša v Trnave v sobotu ožili mestským trhom nazývaným aj Trnavský rínek. Približne 150 predajcov ponúka návštevníkom poctivé výrobky od malovýrobcov, remeselníkov a drobných pestovateľov. Za organizátorov o tom informovala Miroslava Hlinčíková.

Na hlavnom pódiu v parku zaznievajú rôzne hudobné žánre od miestnych hudobníkov. Rínek opäť dopĺňajú aj pouliční hudobníci, sprievodcovské prechádzky starou Trnavou, hradobným systémom či dramatizácie zo života Antona Bernoláka a Mikuláša Schneidra Trnavského v réžii Západoslovenského múzea.

Otvorená je aj záhrada Západoslovenského múzea s oddychovou zónou, programom pre deti aj divadelnými predstaveniami. „Trnavský rínek však nie je len o nakupovaní. Je to miesto, kde sa dajú objaviť poctivé výrobky od konkrétnych ľudí, stretnúť známych a stráviť príjemný deň v centre mesta,“ uviedli organizátorky Trnavského rínku z iniciatívy Kubik.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním