Trnavský rínek prináša do výrobky od remeselníkov i malovýrobcov
Autor TASR
Trnava 9. mája (TASR) - Kapitulská ulica a Námestie sv. Mikuláša v Trnave v sobotu ožili mestským trhom nazývaným aj Trnavský rínek. Približne 150 predajcov ponúka návštevníkom poctivé výrobky od malovýrobcov, remeselníkov a drobných pestovateľov. Za organizátorov o tom informovala Miroslava Hlinčíková.
Na hlavnom pódiu v parku zaznievajú rôzne hudobné žánre od miestnych hudobníkov. Rínek opäť dopĺňajú aj pouliční hudobníci, sprievodcovské prechádzky starou Trnavou, hradobným systémom či dramatizácie zo života Antona Bernoláka a Mikuláša Schneidra Trnavského v réžii Západoslovenského múzea.
Otvorená je aj záhrada Západoslovenského múzea s oddychovou zónou, programom pre deti aj divadelnými predstaveniami. „Trnavský rínek však nie je len o nakupovaní. Je to miesto, kde sa dajú objaviť poctivé výrobky od konkrétnych ľudí, stretnúť známych a stráviť príjemný deň v centre mesta,“ uviedli organizátorky Trnavského rínku z iniciatívy Kubik.
