Trnavský rínek priniesol do centra mesta koncerty, divadlo a zábavu

Trnava 18. mája (TASR) - Centrum Trnavy patrí v sobotu od ranných hodín až do večera koncertom a workshopom. Trnavský rínek ponúka aj divadelné predstavenia i prehliadky mesta so sprievodcom. "Nechýba ani trh s poctivými, lokálnymi potravinami a ručne vyrábanými produktmi v príjemnej atmosfére čulého ruchu na Kapitulskej ulici," informovali organizátori z neziskovej organizácie Bronco.



Na hlavnom pódiu počas dňa odohrajú koncerty viaceré kapely. "Predstaví sa trnavská kapela Ychabods s rock 'n' rollovým zvukom či pražské zoskupenie Fail Together so svojím folk punkovým vystúpením. Lara Abou Hamdan, pôvodom zo Sýrie a Libanonu, ale aj arménska hviezda world music, Karin Sarkisjan," uviedli organizátori.



Organizované prehliadky mesta ponúknu účastníkom pohľad cudzinca žijúceho v Trnave, najkrajšie zákutia mesta, kostnicu Baziliky sv. Mikuláša či pozorovanie vtáctva počas prehliadky Slovenskej ornitologickej spoločnosti.



Okrem Kapitulskej ožijú aj okolité ulice a priestory Trnavy. "Zelená plocha vedľa Západoslovenského múzea bude na niekoľko hodín divadelným pódiom pre deti. Aj plot múzea počas trvania Rínku nadobudne novú funkciu a premení sa na výstavnú plochu, na ktorej chce Humans of [fjúžn] prostredníctvom výstavy fotografií ukázať, čo máme ako ľudia spoločné a oslavuje našu pestrosť," dodali organizátori.