Trnavský samosprávny kraj distribuuje ochranné prostriedky do ZSS

Trnava 15. januára (TASR) – Pol milióna jednorazových rúšok a ďalšie ochranné prostriedky dodáva v týchto dňoch do 108 zariadení sociálnych služieb Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 zabezpečuje podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča ich distribúciu na území kraja napriek tomu, že na to nie je materiálne, technicky ani personálne vybavený.



Prostredníctvom TTSK je verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb aktuálne doručovaných spolu 500.000 chirurgických jednorazových masiek, 35.000 ochranných oblekov, 13.000 respirátorov FFP2, 450 ochranných okuliarov, 450 ochranných štítov a 300 litrov širokospektrálnej dezinfekcie.



"Zamestnanci zariadení sociálnych služieb pracujú s veľkou zodpovednosťou pod psychickým tlakom. Za ich obetavú a často aj fyzicky namáhavú prácu im patrí veľká vďaka. Vítame preto, že veľké množstvo rôzneho materiálu zo štátnych zásob prispeje k zvýšeniu ochrany zdravia zamestnancov i klientov. Bezodkladne ho spravodlivo prerozdeľujeme a doručujeme do zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, tiež obecných, mestských a neverejných zariadení po celom kraji. Ide o zásoby na niekoľko mesiacov, ktoré nám boli doručené v niekoľkých kamiónoch, s čím súvisí aj extrémna logistická náročnosť celého procesu," uviedol Viskupič.