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Trnavský samosprávny kraj ocenil ekologické činy roka
V rámci tejto aktivity vznikol náučný chodník a pribudli stovky nových drevín na podporu mokraďného biotopu.
Autor TASR
Trnava 8. júna (TASR) - Ochrana prírody, obnova verejných priestranstiev či environmentálne vzdelávanie. Práve tieto témy dominovali súťaži ekologický čin roka, do ktorej sa zapojilo 21 aktivít z celého Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Odborná komisia ocenila najlepšie z nich v dvoch kategóriách. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Za každým ocenením stoja ľudia, ktorí svoj čas, energiu a odhodlanie venovali vytváraniu udržateľnejšej budúcnosti,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. V kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci zvíťazila nezisková organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus z Pustých Úľan s aktivitou Náučný chodník Úľanská mokraď.
V rámci tejto aktivity vznikol náučný chodník a pribudli stovky nových drevín na podporu mokraďného biotopu. Druhé miesto získal tím dobrovoľníkov Drahovský vidiecky sad, ktorý premenil zanedbané územie pri cyklotrase na komunitný sad s desiatkami stromov a oddychovou zónou. Tretie miesto patrilo občianskemu združeniu Pro Balony za aktivity zamerané na obnovu verejných priestranstiev, výsadbu zelene a environmentálne vzdelávanie detí.
Medzi školami uspela v 15. ročníku súťaže Základná škola s materskou školou na Atómovej ulici v Trnave, ktorá vytvorila živú ekologickú učebňu s včelím náučným chodníkom, divou lúkou a vyvýšenými záhonmi. Druhé miesto obsadila Základná škola s materskou školou v Horných Salibách za čistenie okolia vodných tokov spojené so vzdelávaním o triedení odpadu. Tretie miesto získala materská škola v Holíči, ktorá spolu s rodičmi vysadila takmer 200 drevín a vytvorila zelený priestor podporujúci biodiverzitu.
„Za každým ocenením stoja ľudia, ktorí svoj čas, energiu a odhodlanie venovali vytváraniu udržateľnejšej budúcnosti,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. V kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci zvíťazila nezisková organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus z Pustých Úľan s aktivitou Náučný chodník Úľanská mokraď.
V rámci tejto aktivity vznikol náučný chodník a pribudli stovky nových drevín na podporu mokraďného biotopu. Druhé miesto získal tím dobrovoľníkov Drahovský vidiecky sad, ktorý premenil zanedbané územie pri cyklotrase na komunitný sad s desiatkami stromov a oddychovou zónou. Tretie miesto patrilo občianskemu združeniu Pro Balony za aktivity zamerané na obnovu verejných priestranstiev, výsadbu zelene a environmentálne vzdelávanie detí.
Medzi školami uspela v 15. ročníku súťaže Základná škola s materskou školou na Atómovej ulici v Trnave, ktorá vytvorila živú ekologickú učebňu s včelím náučným chodníkom, divou lúkou a vyvýšenými záhonmi. Druhé miesto obsadila Základná škola s materskou školou v Horných Salibách za čistenie okolia vodných tokov spojené so vzdelávaním o triedení odpadu. Tretie miesto získala materská škola v Holíči, ktorá spolu s rodičmi vysadila takmer 200 drevín a vytvorila zelený priestor podporujúci biodiverzitu.