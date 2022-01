Trnavský samosprávny kraj otvoril kultúrne inštitúcie

Trnava 12. januára (TASR) - Všetkých 18 kultúrnych inštitúcií zriaďovaných Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) je opäť otvorených pre verejnosť. Záujemcovia tak môžu opäť navštíviť múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská či planetárium. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Divadlo Jána Palárika v Trnave pri reštarte svojho fungovania uvedie dlhoočakávanú premiéru. "Som rád, že kultúra sa opäť rozbieha. Galérie a múzeá si pre návštevníkom pripravili zaujímavé výstavy. Skvelou správou je, že na zoznam otvorených inštitúcií pribudlo aj divadlo v Trnave, pričom v sobotu uvedie premiéru hry Monológy a dialógy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR môžu múzeá a galérie organizovať individuálne prehliadky v režime OP (očkovaní a prekonaní) v maximálnej kapacite jedného návštevníka na 25 štvorcových metrov. V rovnakom režime je povolený vstup do divadiel pri naplnení maximálne 50 percent kapacity alebo do 100 osôb.



V Západoslovenskom múzeu v Trnave si návštevníci môžu aktuálne pozrieť výstavu historických bicyklov a cyklistických doplnkov S vetrom opreteky. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici sú k videniu dve výstavy – Tiché rozhovory od výtvarníčok Kati Madarász Desci a Lucie Veselej a Lightboxy slovenského grafika a pedagóga Vysokej školy výtvarných umení Róberta Makara.



Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka aktuálne tri výstavy. Vystavuje v nej slovenský umelec Peter Cvik, projekt česko-poľsko-slovenskej produkcie Beyond Lost Horizons predvádza výstavu Hybrid-In a Petra Feriancová s Markom Tadičom vystavujú pod názvom Complicity in the Making.