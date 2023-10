Trnavský samosprávny kraj pripravuje deň očkovania proti vírusu HPV

Trnava 6. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje ďalší špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV. Ako informoval, konať sa bude 21. októbra v ambulanciách v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave.



Záujemcovia o dobrovoľné očkovanie sa môžu registrovať od 6. do 20. októbra prostredníctvom formulára na webovej stránke. "Prihlasovací formulár je určený dospelým aj mladistvým, ktorí majú viac ako deväť rokov. Vakcína je v plnej výške hradená poisťovňou, a to dievčatám a chlapcom vo veku 12 rokov, ktorí ešte nemali 13. narodeniny. Starší záujemcovia môžu využiť finančné benefity, ktoré ponúkajú jednotlivé zdravotné poisťovne. Opätovná registrácia je potrebná aj pre pacientov, ktorí dostali prvú dávku vakcíny počas očkovania v mesiaci apríl," pripomenula riaditeľka odboru komunikácie Úradu TTSK Natália Petkáčová.



Záujemcovia si v online formulári vyberú miesto očkovania a vyplnia základné údaje vrátane veku očkovaného. "Následne im bude zaslaný potvrdzujúci mail so všetkými potrebnými informáciami. V ambulancii pediatra bude pacientovi po zdravotnej prehliadke aplikovaná vakcína," vysvetlila Petkáčová.



HPV, teda ľudský papilomavírus, je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Podľa odborníkov je vysoko nákazlivý a prenáša sa pohlavným stykom. Určité typy HPV zvyšujú riziko niektorých druhov rakoviny, predovšetkým krčka maternice, pošvy, penisu, konečníka, ale aj hltana, jazyka a mandlí. "TTSK pripravuje v poradí tretí špeciálny deň očkovania proti tomuto vírusu," dodala Petkáčová.