Trnavský samosprávny kraj rozširuje informovanosť o audio formu

Trnava 19. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal pri informovaní obyvateľov o aktualitách z diania na svojom území používať technológiu hlasovej syntézy. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Návštevníci webovej stránky www.trnava-vuc.sk si môžu v časti aktuality vypočuť informácie prostredníctvom tzv. neurálneho hlasu. Funkciu plánuje kraj zaradiť aj do podcastových platforiem, kde už v súčasnosti uverejňuje podcasty z vlastnej produkcie.



"Sme prvým samosprávnym krajom na Slovensku, ktorý začína využívať technológiu hlasovej syntézy. Prevodom textu do reči umožníme multimodálny prístup k informáciám zdravotne znevýhodneným obyvateľom nášho kraja, vďaka čomu sa zlepší aj celková dostupnosť informovania verejnosti," uviedla riaditeľka odboru komunikácie Natália Petkáčová.



Ako doplnila, rovnako ide o rozšírenie prístupu k informáciám a šetrenie času pre ľudí, ktorí si aktuálne novinky chcú radšej vypočuť ako prečítať. "Funkcia vzniká hlasovou syntézou, čo je proces generovania umelého hlasu. Systém prijíma textový vstup, ktorým budú aktuality z diania v kraji, a prevádza ho na zvukový výstup. Vďaka tomu sa zlepší prístupnosť informácií najmä nevidiacim a slabozrakým obyvateľom," informovala Petkáčová.



Možnosť prehratia tlačovej správy v zvukovej podobe bude dostupná pri každom článku, a to po kliknutí na ikonu prehrávača na začiatku textu. Neurálny hlas, ktorý bude čítať aktuality, je známy z viacerých slovenských spravodajských webov, pričom pôsobí realisticky.