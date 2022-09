Trnavský samosprávny kraj spustil službu Autobus na zavolanie

Trnava 11. septembra (TASR) – Službu Autobus na zavolanie budú počas víkendov a sviatkov zabezpečovať minibusy typu 8+1. Skúšobnú prevádzku spustil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v obciach Prietrž a Rovensko v okrese Senica.



Používanie vozidiel s menšou kapacitou aj v autobusovej doprave umožnila legislatívna zmena. "Tú iniciovalo Združenie samosprávnych krajov SK 8. Na verejnú dopravu už môžeme objednávať aj menšie a ekologickejšie dodávky s kapacitou ôsmich cestujúcich plus jeden vodič. Pilotne tak robíme v okolí Senice, kde sa služba Autobus na zavolanie za tri roky fungovania osvedčila," informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Prevádzka umožní zvýšiť efektivitu a dostupnosť poskytovaných služieb pre obyvateľov malých a odľahlých obcí. "Záleží nám na tom, aby sa dopravné služby vyznačovali nielen kvalitou, ale aj efektivitou. V prípade malých obcí to znamená prispôsobiť dostupnosť a kapacitu autobusov reálnym potrebám. To je zmyslom služby a som rád, že nám zmena zákona rozviazala ruky," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava, ktorá službu zabezpečuje, Peter Nemec.



Službu využívajú predovšetkým ľudia z odľahlejších oblastí kraja. Má svoj cestovný poriadok a príslušné úseky alebo spoje sú označené symbolom telefónu. V danom úseku si cestujúci objedná dopravu telefonicky na čísle +421 917 095 167 pre okres Senica alebo +421 907 579 739 pre okres Hlohovec. Telefónne čísla sú dostupné denne od 8.00 do 19.00 h. Cestujúci si môžu objednať dopravu až dva dni vopred, najneskôr však polhodinu pred odchodom spoja z danej zastávky. Cestovné je v súlade s aktuálnym cenovým výmerom Trnavského samosprávneho kraja.