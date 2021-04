Trnavský samosprávny kraj zaočkoval 7205 ľudí

Trnava 19. apríla (TASR) - Vo veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovalo počas uplynulého víkendu (17. - 18. 4.) prvou vakcínou AstraZeneca 7205 ľudí. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Z toho v Dunajskej Strede ich bolo 1716, v Skalici 1298 a v Trnave 4191. Medzi zaočkovanými bolo aj 300 obyvateľov kraja s ťažkým zdravotným postihnutím alebo diagnózou, ktorí sa registrovali do krajskej databázy cez portál cakarentt.sk.



"Kapacity na uplynulý víkend sme naplnili po tom, čo ministerstvo zdravotníctva znížilo vekovú hranicu na 40 rokov. Od polovice februára sme zaočkovali už viac ako 48.000 ľudí. Očkovanie považujeme za najbezpečnejší a najefektívnejší spôsob, ako sa čo najskôr môžeme vrátiť k bežnému životu," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Registrácia cez centrálny formulár je otvorená pre všetkých záujemcov vo veku od 40 do 59 rokov. Cez cakarentt.sk sa na očkovanie môžu prihlásiť ľudia "s vekom najmenej 18 rokov a s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo so závažnou, respektíve stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, ktorí pochádzajú z Trnavského samosprávneho kraja".



V piatok (16. 4.) samospráva spustila aj výjazdovú očkovaciu službu. Spočiatku budú prostredníctvom nej zaočkovaní klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Následne aj imobilní obyvatelia a seniori, ktorí budú vybraní v spolupráci so všeobecnými lekármi a starostami. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier v kraji sú dostupné na stránke zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.