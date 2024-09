Trnavský štadión bude patriť podujatiu Deň rešpektu a športu

Trnava 18. septembra (TASR) - Na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave sa v pondelok 23. septembra uskutoční podujatie Deň rešpektu a športu. Pripomenie dôležitosť prevencie proti nenávistným prejavom na deťoch a šikane. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali organizátor a riaditeľ projektu Integrácia Slavomír Krafčák, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) Jozef Viskupič, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik a futbalista FC Spartak Trnava Michal Ďuriš.



"O necelý týždeň budeme v Trnavskom kraji hostiť podujatie, ktorým symbolicky povieme nie nenávistným prejavom. Deň rešpektu a športu bude o zábave, ale predovšetkým o spoločnom úsilí vytvoriť bezpečnejšie, takpovediac zdravšie prostredie pre našu najmladšiu a mladú generáciu," zdôraznil Viskupič.



Božik priblížil, že na tribúnach budú žiaci a študenti z celého Slovenska. "Toto podujatie má na jeden deň spojiť celé Slovensko a dať priestor všetkým deťom a mladým ľuďom, aby vedeli, že ak sa stretávajú s nenávisťou, ak sa stretávajú s tým, že sú nejakým spôsobom dávaní nabok, ak im niekto ubližuje, nie sú v tom sami," dodal.



Na tribúnach futbalového štadióna by malo byť takmer 10.000 stredoškolákov a približne 8000 žiakov druhého stupňa základných škôl. Vlakmi by malo pricestovať na podujatie podľa Krafčáka približne 3000 detí z východného a stredného Slovenska. V rámci športovej časti sa uskutoční duel medzi osobnosťami projektu Integrácia a bývalými osobnosťami futbalovej reprezentácie. Na ihrisku budú mať zastúpenie aj deti. Tímy povedú tréneri Dušan Radolský a Ján Kocian.



V polčase a po futbalovom zápase sa uskutočnia hudobné vystúpenia. Podujatie budú naživo vysielať na základných a stredných školách naprieč republikou. Okrem prevencie šikany a kriminality je cieľom i motivovať deti športovať. Možnosť byť súčasťou tohto projektu vníma pozitívne aj futbalista trnavského Spartaka Ďuriš. "Koho by sme mali chrániť viac ako deti," podotkol.