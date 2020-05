Trnavský úrad rozširuje služby o podateľňu a klientske centrum

Trnava 4. mája (TASR) - V trnavskom mestskom úrade budú od tohto týždňa otvorené už aj klientske centrum, podateľňa a sociálny odbor, a to každý pondelok a stredu do 14.00 h. Mesto sa pre tento krok podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej rozhodlo v procese uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.



Už predtým mesto sprístupnilo na Trhovej ulici na obmedzený čas služby matriky, ohlasovne pobytu a pokladnice. "V platnosti naďalej ostávajú preventívne hygienické opatrenia - ochranné rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe, bezpečné odstupy a vstup do budovy až po vyzvaní zodpovedným zamestnancom," doplnila hovorkyňa. Radnica na Hlavnej ulici ostáva pre verejnosť zatvorená.