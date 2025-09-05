< sekcia Regióny
Včelársky festival prinesie program pre rôzne vekové kategórie
Na nádvorí centra sa bude počas trnavského jarmoku konať včelí trh.
Autor TASR
Trnava 5. septembra (TASR) - Piaty ročník Trnavského včelárskeho festivalu prinesie program pre rôzne vekové kategórie vrátane základných škôl. Začína sa v piatok v priestoroch Kreatívneho centra na Hlavnej ulici v Trnave, potrvá do soboty (6. 9.). Pripravené sú napríklad výstavy s včelárskou tematikou, prednášky, edukatívne hry či tvorivé dielne. Organizátori o tom informovali na webe festivalu.
Hlavným zámerom organizovania festivalu je prezentácia najmä lokálnych včelárov s cieľom prepojiť ich s ľuďmi z Trnavy a okolia.„Festival je príležitosťou nájsť si svojho lokálneho dodávateľa medu a včelích produktov, ochutnať najlepšie medoviny či medové sladkosti a zároveň nazrieť do čarovného sveta včiel prostredníctvom preskleného úľa,“ priblížili.
Súčasťou programu bude aj výroba dreveného klátu - úľa z pňa stromu. Tých, ktorí majú záujem o odbornejšie informácie o chove včiel, ich spolužití s človekom a zmenách v prírodnom prostredí, čaká množstvo prednášok v priestoroch kreatívneho centra. Na nádvorí centra sa bude počas trnavského jarmoku konať včelí trh.
Pre deti budú pripravené rôzne tvorivé aktivity ako napríklad výroba sviečok, voskových obalov na desiatu, maľovanie medovníkov, výroba mydielok a mnohé iné.
Organizátormi sú občianske združenie Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Trnave a mesto Trnava. Vstup na festival je voľný. „Náš festival je jedinečnou a sladkou oslavou včiel, včelárskeho remesla a zdravého života,“ uviedol organizačný tím.
