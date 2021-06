Trnavu a Piešťany vylepšia desiatky dobrovoľníkov v akcii Naše Mesto

Trnava/Piešťany 10. júna (TASR) – Asi 70 dobrovoľníkov sa v piatok (11.6.) plánuje v Trnave, Piešťanoch a okolí zapojiť do celoslovenskej firemnej dobrovoľníckej aktivity Naše Mesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Skrášľovať Slovensko budú okrem nich aj v Bratislave, Košiciach, Žiline a ďalších miestach. Informovala o tom PR manažérka nadácie Zuzana Schaleková.



„V Trnave a okolí sa firemní dobrovoľníci zapoja do viacerých aktivít. Pôjde najmä o čistenie obľúbených oddychových oblastí. Dobrovoľníci budú zbierať odpad po nedisciplinovaných návštevníkoch Kamenného mlyna a prispejú tak k skultúrneniu tejto prírodnej lokality. V oddychovej zóne Štrky vyzbierajú smeti,“ uviedla Schaleková. V Piešťanoch pomôžu Materskému centru Úsmev s umývaním okien, dezinfekciou priestorov a starostlivosťou o záhradu. Rovnako priložia ruku k dielu aj v piešťanskom Centre pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity.



Cieľom aktivity je zlepšovať prostredie, v ktorom školy, škôlky, neziskové organizácie či centrá voľného času pôsobia, keďže im za bežných okolností často nezostávajú financie a chýbajú ľudia. Účastníci podujatia využili možnosť zapojiť sa do viac ako 320 aktivít po celom Slovensku.