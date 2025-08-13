Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavu čaká rizikový futbalový zápas, v meste bude viac policajtov

Na snímke vpravo tréner Trnavy Michal Ščasný a hráč Michal Ďuriš počas prvého zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Universitatea Craiova a FC Spartak Trnava v Craiove vo štvrtok 7. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výkop duelu na štadióne Antona Malatinského v Trnave je naplánovaný na 20.30 h.

Autor TASR
Trnava 13. augusta (TASR) - Polícia sa pripravuje na štvrtkový (14. 8.) futbalový zápas medzi Spartakom Trnava a rumunským klubom CS Universitatea Craiova. Výkop duelu na štadióne Antona Malatinského v Trnave je naplánovaný na 20.30 h. Na dodržiavanie verejného poriadku bude v meste dohliadať zvýšený počet policajtov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a povzbudzovali svoje kluby tak, aby polícia nemusela zasiahnuť. Zároveň pripomíname, že pokiaľ je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok,“ priblížili policajti.

Z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku môže dôjsť zo strany polície k uzavretiu časti Kollárovej ulice. „K prípadnému uzavretiu dôjde podľa vývoja bezpečnostnej situácie na nevyhnutne potrebný čas, a to pravdepodobne pri príjazde fanúšikov hosťujúceho tímu pred začiatkom zápasu a pri ich odjazde po jeho skončení,“ spresnili.
