Trnavvský KC Malý Berlín bude partnerom programu EÚ pre Ukrajinu

Trnava 8. marca (TASR) - Kultúrne centrum (KC) Malý Berlín v Trnave bude v nasledujúcich dvoch rokoch partnerom medzinárodného programu pre Ukrajinu financovaného Európskou úniou s názvom Zmina.Rebuilding. Jeho zámerom je oživenie ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora po vojne, štartuje však už teraz, 1. apríla spustia prvé aktivity. Informoval o tom riaditeľ KC Michal Klembara.



"Začíname pracovať počas trvania vojnového konfliktu," povedal pre TASR. Hlavným partnerom programu v celkovom objeme 2 milióny eur je ukrajinská organizácia Izolyatsia. Platform for Cultural Initiatives (Izolácia. Platforma pre kultúrne aktivity) so sídlom v Kyjeve a ďalším európska sieť kultúrnych centier Trans Europe Halles. Program sa delí na dve časti. "Lokálne granty sú určené miestnym kultúrnym organizáciám na území Ukrajiny, ktoré budú robiť projekty s tamojšími komunitami. Majú byť zamerané na povojnovú obnovu, pričom ich výstupom môže byť video, kniha, hudobný album, fotografie, divadelná hra a podobne. Podporované budú do výšky 10.000 eur," uviedol. Domnieva sa, že záujemcovia o zapojenie sa už v tomto čase nájdu, veľa kultúrnych pracovníkov zostalo na území Ukrajiny a pokračujú vo svojej práci, hoci sa zmenila a v mnohých prípadoch pracujú s utečencami z vojnových zón.



Druhá, väčšia časť programu Zmina je medzinárodná. Cieľom je spolupráca medzi ukrajinskými a európskymi umelcami a Klembara verí, že sa do nej zapojí čo najviac slovenských organizácií. "Tieto projekty budú prebiehať mimo územia Ukrajiny, ide o nadviazanie kontaktov v rámci umeleckej scény, zviditeľnenie ukrajinskej kultúrnej scény pre európske krajiny," dodal. Výzvy budú zverejnené na jeseň, maximálna výška grantov bude 60.000 eur.



Trnavské kultúrne centrum je do celoeurópskeho programu prizvané aj na základe svojich viacročných aktivít a spolupráce v strednej a východnej Európe. Pred vojnou malo na Ukrajine viaceré projekty. "V programe Zmina je našou úlohou zabezpečenie komunikácie a propagácie vrátane grantových výziev, tiež spätné mapovanie podporených projektov a komunikácia ich výsledkov. Zástupcov budeme mať aj v hodnotiacej komisii pre žiadateľov," povedal Klembara. Malý Berlín pracuje od úplného začiatku vojnového konfliktu s početnou ukrajinskou komunitou v Trnave a je pre ňu nielen kultúrnym a spoločenským zázemím, ale poskytuje aj pomoc a poradenstvo v etablovaní odídencov.