Tŕnie čaká tento rok na nové výzvy, pokračovať chce i v investíciách

Tŕnie 28. januára (TASR) - Nové výzvy, investície, no najmä veľa konkrétnych úloh čakajú v aktuálnom roku samosprávu obce Tŕnie v okrese Zvolen. Vedenie dediny verí, že napriek pretrvávajúcej pandémii nového koronavírusu sa jej všetko podarí zvládnuť a zrealizovať. Pre TASR to uviedla starostka Martina Kubincová.



„Schválený máme napríklad projekt z Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského na revitalizáciu okolia domu smútku. Pokračovať chceme tiež v budovaní verejného osvetlenia a zrekonštruovať plánujeme poškodenú dlažbu v parku,“ vymenovala starostka.



Zriadiť by chceli aj areál, ktorý by mal slúžiť na uskladnenie obecných vozidiel a techniky a tiež posypového materiálu na zimu. „Dokončiť chceme aj vlastný projekt prírodného skrášlenia obce ekologickým odvodnením povrchovej vody a vybudovať ekologické a úžitkové zachytávanie väčšieho množstva vody pri žľabe,“ uviedla ďalej.



Novými investíciami by chceli nadviazať na uplynulý rok, keď sa im podarilo zrekonštruovať časť verejného osvetlenia vo všetkých častiach obce, vybudovať cestu do časti Kašova Lehôtka a zrealizovať tam tiež vrt, ktorý slúži občanom ako zdroj pitnej vody.



Samospráva zakúpila vlani traktor a mulčovač, ktoré môžu ľudia využívať aj ako službu. „Vybudovali sme navyše aj potrebný bezpečnostný kamerový systém celého objektu kultúrneho domu a vybavili technikou dobrovoľný hasičský zbor,“ doplnila Kubincová.



„Do nového roku ideme s vierou, že situácia nám už dovolí rozvíjať aj tradičné kultúrne akcie, na ktoré sme boli zvyknutí. Či už sú to karneval, Deň matiek, Deň detí - obľúbený Rozprávkový les, futbalový zápas ženatí - slobodní, vatra pri príležitosti SNP a vianočné trhy - príchod Mikuláša,“ uzatvorila starostka.



Počiatky obce Tŕnie siahajú do začiatku 13. storočia. Zaujímavosťou je, že v chotári bolo kedysi vyše 40 poľných studničiek, ktoré ešte v druhej polovici 20. storočia zásobovali obecný rezervoár. Obec má dnes približne 430 obyvateľov.