Trnka: Košický kraj nepredá budovu na Štefánikovej

Košice 6. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chce zrekonštruovať budovu bývalého sídla Divadla Romathan na Štefánikovej ulici v Košiciach na jej ďalšie využitie. Predseda KSK Rastislav Trnka vylúčil odpredaj objektu, ktorý kraj chystal v minulom volebnom období.



Historická budova je v havarijnom stave, hoci nevyhovovala potrebám divadla, dlhodobo v ňom sídlilo Divadlo Romathan. To sa v lete tohto roka presťahovalo do obnovenej krajskej budovy na Továrenskej ulici.



„Budeme sa snažiť budovu na Štefánikovej zrekonštruovať, či už z eurofondov alebo z garantovaných energetických úspor. Samozrejme, musíme sa najprv dohodnúť na účele využitia, lebo od toho bude záležať samotná finálna verzia rekonštrukcie. Zatiaľ nemáme presný projektový zámer, keďže ten presun Divadla Romathan sa dosť dlho naťahoval. Určite však máme záujem dať budovu do poriadku a využiť ju čo najúčelnejšie,“ povedal Trnka pre TASR. Nevýhodou objektu, ktorý v minulosti patril aj bývalému Socialistickému zväzu mládeže (SZM), je problém s parkovaním. Rekonštrukcia si bude žiadať značné investície.



V auguste 2017, keď bol predsedom KSK Zdenko Trebuľa, zastupiteľstvo KSK schválilo zámer predať budovu na Štefánikovej 4 formou verejnej súťaže minimálne za sumu 585.000 eur. Trnka, ktorý do funkcie nastúpil v decembri toho roku, bol proti predaju. „KSK, aspoň kým ja som predsedom, určite nebude odpredávať túto budovu,“ potvrdil tento týždeň. Hovorí, že s väčšinou súčasného zastupiteľstva sa zhoduje v postoji nepredávať krajské budovy a pozemky.



„My momentálne pociťujeme nedostatok budov a nebytových priestorov, ktoré potrebujeme využiť, keďže za posledné obdobie sme sa zapojili do viacerých projektov, kde nám preplácajú aj mzdy zamestnancov, prípadne rozširujeme činnosti niektorých našich organizácií,“ skonštatoval.